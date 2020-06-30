Uluslararası Bilgi Yarışmasında Büyük Başarı

Bu sene 16'ncısı düzenlenen yarışmada öğrencilerin ağırlıklı olarak uluslararası öğrenebilme yeteneklerinin geliştirilmesinin amaçlandığını ifade eden Mektebim Koleji Matematik Bölüm Başkanı Arzu Kılıç “Bu sene 8 ülke içinden Türkiye olarak yoğun çalışmalarımızın sonucunda yarışmadan büyük başarı ile ayrıldık". dedi.

Başarının sebebi yoğun çalışma

Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu ve Türkiye'den yarışmaya yoğun katılım olduğunu belirten Kılıç sözlerine şöyle devam etti: "Yarışmada resmi dil olarak bu sene Bulgarca, Çekçe, Çince, İngilizce, Rusça ve Türkçe kullanıldı. Biz bu yarışmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında da katılmış ve birincilik derecesiyle altın madalya ve 1'inci dereceli diploma başarısı elde etmiştik. Bu sene yarışmanın finalinde Mektebim Koleji Ankara Batıkent Kampüsünden 5'nci sınıf öğrencisi Begüm Tofan, Matematik branşında birincilik derecesiyle altın madalya ve 1'inci dereceli diploma başarısı elde etti. Begüm yıl boyunca, beceri temelli sorular ve mantık-muhakeme soruları ile analiz, sentez yapabilme yeteneğini geliştirecek tarzda soru çözümlerinin yer aldığı hazırlık çalışmaları gerçekleştirdi. Bu yoğun çalışma sonucunda da öğrencimiz hak ettiği başarıyı elde etti ve hepimizi gururlandırdı."

"Ödüller çok anlamlı"

Başarıların devam etmesinde yürütülen uluslararası yarışmalara hazırlık çalışmalarının çok büyük önemi olduğunu ifade eden Kılıç, "Eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren planlanan hazırlık çalışmaları ile öğrencilerimize uluslararası yarışmalar ile ilgili detaylı bilgiler veriyoruz. Bu sene 1'inci dereceli diplomanın yanı sıra Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya branşlarında düzenlenen finalde 49 tane 2'nci dereceli diploma, 86 tane 3'ncü dereceli diploma, 47 tane katılımcı diploması olmak üzere toplam 183 diploma aldık. Eğitimsel odaklı bir yarışma olan URFODU'ya ülkemizde bu yıl yarışmaya 301 okul, 12 bin 122 test ile katılım sağladı. Öğrencilerimizin başarılarına katkısı olan tüm öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz." dedi.