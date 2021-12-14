Uluslararası Boks Birliği'nin yeni adı IBA olarak değişti

Uluslararası Boks Birliği olağanüstü kongresi dün toplandı. Toplantıda bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilen kapsamlı bir dizi yönetişim reformunu kabul eden federasyon, isminin IBA olarak kısaltılması görüşülürken, IBA'nın ulusal federasyonlarından toplam 107'si bu geniş kapsamlı değişiklikleri onaylamak için toplantıda hazır bulundu.

IBA Başkanı Umar Kremlev, “75. yıl dönümümüzü kutlarken, IBA'nın hızla ve kapsamlı bir şekilde geleceğe uygun hale gelmesinden gurur duyuyorum. IBA Başkanı olma ayrıcalığına sahip olmamın üzerinden sadece bir yıl geçti. Birlikte çalışarak, daha önce gerçekleştirilmesi mümkün değil gibi düşünülen reformları zaten tamamladık. Bunu tek başımıza başaramazdık. Bugün IBA üyeleri tarafından onaylanan önlemleri hazırlarken, spor bütünlüğü ve yönetim konularında önde gelen bağımsız uzmanların desteğini aldık. Ve tüm bunlar genel ortağımız Gazprom tarafından sağlanan kaynakların yardımıyla mümkün oldu” dedi.

Kongrede, ayrıca Profesör Richard McLaren ve ekibi tarafından boksla ilgili yürütülen soruşturmanın birinci ve üçüncü bölümleri hakkında üyelere bir güncelleme yapıldı. Ardından Profesör Ulrich Haas, daha önce IBA'nın Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Yönetim Reformu Grubu raporunu sundu. Rapor, bir dizi yapısal değişikliği de oy birliğiyle onaylayan IBA'nın ulusal federasyonları tarafından kabul edildi.

Değişiklikler arasında, 2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen yeni bir Boks Bağımsız Dürüstlük Birimi'nin oluşturulması da yer aldı. 30 Haziran'a kadar yapılacak seçimlerin ardından Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sayısı 28'den 18'e indirilecek. Adaylar, bağımsız olarak yapılacak kapsamlı uygunluk kontrollerine tabi tutulacak.

IBA'nın ticari uygulanabilirliğini arttırmak için kalbinde yeni kısaltma ve yeni bir logonun yer aldığı yeni bir görsel kimlik ortaya çıkarıldı. IBA, 2007'de tam adını “Uluslararası Boks Birliği” olarak değiştirmişti, ancak daha önceki AIBA kısaltmasını, yani Association Internationale de Boxe Amateur'e atıfta bulunmuştu. Yeni kısaltma, spor tarihinde en yüksek dürüstlük standartlarını korumaya ve her boksörün adil bir dövüş şansına sahip olmasını sağlamaya odaklanan yeni bir döneme işaret ediyor.

Umar Kremlev bu konuda, “Sadece üç gün önce Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IBA'ya yönetim reformlarının kabul edilmesini ve gelir kaynaklarımızın çeşitlendirilmesini içeren en son tavsiyesini verdi. Bu yönde ikna edici ilerlemeyi tüm hızıyla sunmaya hazır olmamız, IBA'nın ne kadar ilerlediğinin bir işaretidir. IBA'nın bireysel bölümlerinde büyük iyileştirmeler yapmaktan çok daha fazlasını yapıyoruz. Tüm kültürümüzü kalıcı bir şekilde değiştiriyoruz. Yeni IBA, tüm destekçileriyle birlikte bugünün ve yarının boksörlerine hizmet vermeye hazır” ifadelerini kullandı.

IBA ayrıca Paris 2024 için ağırlık kategorilerini tanımlamaya ve IOC onayına tabi bir Olimpik Kalifikasyon Sistemi geliştirmeye yönelik çalışmalara başladı.