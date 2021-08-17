Uluslararası Ceza Mahkemesinden Afganistan'da insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısı

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından birçok ülkenin ve uluslararası topluluğun ülkedeki yeni yönetimin nasıl olacağı konusundaki endişeleri devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Savcısı Karim Khan yaptığı açıklamada, Afganistan'daki tüm taraflara insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulundu. Afganistan'ın 2003 yılından ICC'ye katıldığını hatırlatan Khan, Afganistan'da işlenen herhangi bir soykırım, insanlığa karşı suç veya savaş suçu üzerinde yargı yetkisini kullanabileceğini kaydetti. Khan, “Tüm tarafları, sivillerin korunmasını sağlamak da dahil olmak üzere, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uymaya çağırıyorum" ifadelerini kullanarak, intikam cinayetleri, kadın ve kız çocuklarına yönelik zulüm raporlarından endişe duyduğunu belirtti.