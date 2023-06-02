Uluslararası Emmy ödüllerini dağıtan jüri üyeleri Türk yıldızlar ile buluştu

Uluslararası Emmy Ödülleri'ni dağıtan Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, "Emmy Academy Day" etkinliği için 31 Mayıs'ta İstanbul'a gelmişti. Etkinlik çerçevesinde bu akşam gerçekleşen gala gecesine, Galataport ev sahipliği yaptı. Ay Yapım'ın düzenlediği etkinliğe 35 ülkeden 120'den fazla jüri üyesi katıldı. Tüm dünyadan akademi üyeleri, Türk dizi ve televizyon yıldızlarından Kenan İmirzalioğlu, Serenay Sarıkaya, Perihan Savaş, Demet Evgar, Hatice Aslan, Birce Akalay, Kerem Bursin, Demet Akbağ gibi isimlerle bir araya geldi. Emmy ödüllerinin kalbi Türk yıldızlarla birlikte Galataport'ta attı. Kırmızı halı serildi, Türk dünyasının yıldızları teker teker kırmızı halıdan geçiş yaptı.

"Bu ilişkilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Merve Dizdar'ın aldığı ödüle ilişkin konuşan Perihan Savaş, "Daha önce Haluk Bey almıştı, bu ödülün gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ilişkilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni projelerimiz var. 80'ler ile alakalı yazın çalışacağız o yüzden sezonu biraz daha erken başlayacağız" dedi.

"Çok şey de olduğu gibi sanatta da önemli projeler ortaya koyuyoruz"

Demet Evgar ise, "Çok güzel bir gece ülke bir çok şeyde olduğu gibi sanatta da önemli projeler ortaya koyuyoruz. Merve emeklerin karşılığını gerçekten alacak daha Cannes ödülünün etkisi altındayım. Bu şekilde, oyuncu potansiyeli oldukça fazla var" ifadelerini kullandı.

"Ay Yapım'ın bu işi için ben de çok heyecanlıyım"

Ay Yapım'ın projesi için heyecanını belirten Serenay Sarıkaya "Çok güzel bir proje Ay Yapım'ın bu işi için ben de çok heyecanlıyım. Bütün sektör, bir sürü arkadaşımız burada. Neden Alice Müzikali'nde dansım çok konuşuldu. Normal bir dans çok teşekkür ederim beğendiğiniz için benim yapım böyle. Şarkı söyleme konusunda, dans etme konusunda artık şaşırmayın" şeklinde konuştu.

"Dünyada böyle organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz"

Emmy Academy Day etkinliğini kıymetli bulduğunu belirten Kenan İmirzalıoğlu, "Çok kıymetli tabii ki. Dünyada böyle organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Düşünsenize arkadaşlar, Cannes tarihinde dünyada 76 tane kadının aldığı bir ödülü Merve Dizdar alıyor bu da çok önemli" dedi.

"Aynı sektörden farklı insanlar buluştu"

Dijital sektör hakkında ise Birce Akalay, "Aynı sektörden farklı insanlar buluştu. Paneller düzenlendi, ben katılamadım maalesef programlardan dolayı katılmak isterdim çok ama bir dahaki sefere umarım. Set güzel geçiyor, bitirmek üzereyiz 6 Haziran'da bitiriyoruz Kuş Uçusu'nu bitiriyoruz. Böyle görünüyor bakalım belki dördüncü sezonu olabilir ama olmayabilir de. Biz yine uzun yıllardır aynı soruları cevaplıyoruz. Dijital başı sonu belli olduğu için çalışma saatleri itibari ile zamanlı, senaryo sayfa sayıları süreleri itibari de çok daha avantajlı çalışma koşulları" ifadelerini kullandı.

Semanur Kaygısız - Ahmet Faruk Sarıkoç

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