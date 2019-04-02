Uluslararası Gazeteciler Kayak Şampiyonası Fransa'da yapıldı

Türkiye'nin de 2010'dan bu yana üyesi olduğu Uluslararası Gazeteciler Kayak Kulübü'nün (SCİJ) bu yıl yönetiminde boşalan 2 başkan yardımcılığı görevinden birine Türk ekibi üyesi serbest gazeteci Gamze Düşmez seçildi.

Kulübün bu yılki 66'ncı genel kurulu Fransa'nın Savoie bölgesinde yer alan Val d'Arly kayak merkezinde yapıldı. Belçika'nın ev sahipliğindeki toplantıya 29 ülkeden toplam 130 gazeteci katıldı.

45'den fazla ülkeden 2000'i aşkın üyesi bulunan uluslar arası kulübün geçen hafta yapılan seçimlerinde Düşmez, Romen rakibi karşısında 4'e karşı 23 oyla başkan yardımcısı seçildi. Diğer başkan yardımcısı Almanya DPA haber ajansından Ulli Brünger oldu. Türkiye, üyeliğinin ikinci yılında kulübün yıllık olağan toplantısına Erzurum'da ev sahipliği yaptı. Bu toplantıya 40'a yakın ülkeden 180'i aşkın gazeteci katıldı.

Val d'Arly'deki toplantı çerçevesinde bir de 'yalan haberler' konulu seminer düzenlendi. Gazeteciler ayrıca biri Büyük Slalom, diğeri kayaklı koşu olmak üzere iki dalda yarıştı. İddialı geçen yarışlara Türk ekibi olarak Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan, Serkan Ocak, Hürriyet Daily News'tan Barçın Yinanç, Aylin Öney Tan ve serbest gazeteci Gamze Düşmez katıldı. Türk ekibi zorlu geçen yarışlarda dereceye giremedi ama başarıyla iki parkuru da tamamladı.

Uluslararası bu kulüp, 1955 yılında soğuk savaş döneminde kurulmuş ve dönemin ideolojik iki ülkesinin egemenliğindeki batı ve doğu bloku ülkelerini kayak sporu sayesinde bir araya getiren tek gazeteciler örgütüdür.