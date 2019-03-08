Uluslararası Hırdavat Fuarı, sektöre yön vermeye devam ediyor

Hırdavat Fuarı; sadece bir ticaret platformu olmanın ötesinde sektördeki yeniliklerin görücüye çıktığı, en son trendlerin sektör profesyonelleri ile paylaşıldığı bir alan olma özelliği de taşıyor.

Platinum sponsorun Karbosan, Gold sponsorların Egebant, SGS El Aletleri ve Uğur Hırdavatçılığın olduğu İstanbul Hırdavat Fuarı'na, yurt içi ve yurt dışından birçok büyük firma organizasyona katılarak büyük destek veriyor.

Sektörün büyüklüğü göz önüne alındığında eksikliği çok net hissedilen “İstanbul Hırdavat Fuarı”, yerli yabancı katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getirerek, Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı katılımcıların sektöre daha yakından bakmasına, potansiyel müşterileriyle yüz yüze görüşebilmesine fırsat tanıyor.

*Fuara Türk üreticilerin yanı sıra İtalya, Hindistan, Tayvan ve Çin'den 100'ün üzerinde marka katılıyor.

* Fuarda, İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa, Konya, Adana, Bartın, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Denizli, Tekirdağ'dan katılımcı ve ziyaretçiler yer alacak.

* Hırdavat sektöründe Avrasya'daki üretim boşluğunu Türkiye dolduracak.

Voli Fuar, hırdavat sektörüne yepyeni bir fuar kazandırdı. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı adıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan fuar, 14 – 17 Mart 2019 tarihleri arasında yeniliklerle başlayacak.

Kosgeb tarafından da desteklenen Hırdavat sektöründe dünyanın en büyük organizasyonu olması hedeflenen Fuar, 150'ye yakın yerli ve yabancı katılımcı firma ile sektöre milyonlarca dolarlık iş hacmi oluşturacağının sinyallerini veriyor…

Önümüzdeki Sene Rezervasyonları Şimdiden Yapıldı

Türkiye'nin önde gelen hırdavat üreticilerinden oluşan katılımcı firmaların, fuardan çok memnun olduklarını ve fuarın her geçen yıl büyüdüğünü belirten Proje Müdürü Zülküf Karadayı, bu sene 3. kez sektörü bir araya getirecek fuara, sektör temsilcilerinin bir sonraki yıl için şimdiden ön rezervasyonlarını yaptırdıklarını söyledi. Fuara İtalya, Hindistan, Tayvan ve Çin'den de firmaların katıldığını da kaydeden Karadayı, “Hırdavat Fuarı, oluşturduğu iş hacmi ile sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç katıyor. Hırdavat sektörünün marka değerine katkı sağlayan bu büyük fuarın tüm sektör oyuncuları tarafından desteklenmesi ile birlikte yerli malı ürünlerimizin yurt dışına açılan kapısı “Uluslararası Hırdavat Fuarı” olacak” dedi.

Hırdavat sektöründe spesifik bir fuar olmadığını belirten Zülküf Karadayı, sektördeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, fuarın iç ve dış piyasa açısından önemli bir rol üstlenerek, yakın gelecekte kendi kulvarında dünyanın en büyük organizasyonu olacağının sinyallerini verdiğini belirtti.

Dünyanın dört bir yanından katılımcı ve ziyaretçinin gelmesi beklenen ve sektörde büyük yankı uyandıran Hırdavat Fuarı'na çeşitli ülkelerden gelen tedarikçilerin yanı sıra İstanbul'dan ve Anadolu'dan da yoğun ilgi var.

