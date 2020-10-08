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Uluslararası iş ve girişimcilik konferansının 17'ncisi Türkiye'de yapılacak

Uluslararası iş ve girişimcilik konferansının 17'ncisi Türkiye'de yapılacak
Uluslararası iş ve girişimcilik konferansının 17'ncisi Türkiye'de yapılacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Academy for Global Business Advancement konferansına ev sahipliği yapacak. ‘Küreselleşmiş ve Dijitalleşmiş Bir Çağda İş ve Girişimciliğin Geliştirilmesi’ konulu konferans kapsamında birçok yerli ve yabancı bilim insanı bir araya gelecek.

Rekabetçi bildiriler, genel oturumlar, vaka çalışmaları, poster sunumları, öğrenci bildirileri ve panel oturumları şeklinde gerçekleştirilecek konferans 2-4 Temmuz 2021 tarihlerinde tüm katılımcılara açık olacak.

“Benzersiz bir küresel platform sağlamayı amaçlıyoruz”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Uluslararası Academy for Global Business Advancement (AGBA) Başkanı ve CEO'su Prof. Dr. Zafar U. Ahmed, koordinatörlüğünü üstlendiği konferansın temel amacı hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Ahmed, “Türkiye'de işletme ve girişimcilik alanındaki bilginin etkin bir şekilde ilerletilmesi için öncü fikirlerin mübadelesini kolaylaştırmak için benzersiz bir küresel platform sağlamayı amaçlıyoruz. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerdeki iş ve girişimcilik konuları üzerine tartışmaların ve çok disiplinli sunumların yapılması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Konferans için bildiriler İngilizce, Türkçe, Arapça ve Farsça olarak 4 dilde kabul edilecek.

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