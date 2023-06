Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası, 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek

Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası, 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye Satranç Federasyonu, Fatih Belediyesi, İstanbul İl Spor Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenecek turnuvada 20'yi aşkın ülkeden 1000'in üzerinde yarışmacı mücadele edecek. Turnuva öncesi, Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç katıldı.

Mehmet Ergün Turan: "20'nin üzerinde ülkeden katılım olacak"

Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'na ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da Uluslararası Satranç Turnuvası'nı Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştireceğiz. Öncelikle; böylesine geniş katılımlı bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak olmamız dolayısıyla duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Türkiye Satranç Federasyonu'na ve tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ederim. 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'na 20'nin üzerinde ülkeden katılım olacak. Bütün maçların heyecanla izleneceğinden eminim. Aynı heyecanı Fatihimiz adına bizzat içimde taşıdığımı da belirtmek isterim. Fatih Belediyesi olarak; bütün gençlerimizin bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişmesini önemsiyor, bu uğurda yoğun gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Turnuvaya katılacak tüm sporculara başarılar dileyen Turan, "Son dört yıl içinde; bu turnuvanın gerçekleştirileceği mekan gibi birçok spor tesisini Fatih'e kazandırdık. Ayrıca, sportif kültürün şehrimiz genelinde yaygınlaşması gayesiyle Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası gibi dünya çapındaki spor etkinliklerine, organizasyonlara her zaman seve seve kucak açtık. Fatihimizde kurmuş olduğumuz spor tesislerimizde daha kapsamlı uluslararası organizasyonların gerçekleşmesi en büyük hedeflerimiz arasındadır. Satranç, son yıllarda gençler arasında fazlasıyla ilgi gören, sevilen bir oyun. Ev sahipliğini yaptığımız turnuvanın da satranca olan ilgiyi artıracağına gönülden inanıyorum. Turnuvaya katılacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Fatihimize yeni bir heyecan getiren bu organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gülkız Tulay: "Federasyon olarak her türlü katkıyı sağlayacağız"

Satrançın son dönemdeki projelerle Türkiye'de önemli bir spor haline geldiğini aktaran Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "8. kez hayata geçireceğimiz Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası'nın yine her zaman olduğu gibi son derece görkemli olacağı ile ilgili hiçbir kuşumuz yok. Satranç, Türkiye'de eğitim spor federasyonları içerisinde 1 milyon 200 bin lisanslı sporcusuyla birinci sırada yer alan bir branş, oldukça yaygın. Çok önemli projelerle üst düzey bir spor branşı haline gelmiş durumda. Son yıllarda özellikle yerel yönetimlerin desteğiyle yaptığımız uluslararası açık satranç turnuvaları Türk satrancının gelişmesinde, uluslararası başarı elde etmesinde önemli bir rol oynuyor. 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nın hazırlıklarına başladık. Federasyon olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağız. Çünkü buraya ne kadar çok ülkeden, ne kadar üst düzey sporcu katılırsa biz de amacımıza erişmiş olacağız" şeklinde konuştu.

İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu da, "Satranç Federasyonu başkanımızın bahsettiği gibi bir milyon 200 bin lisanslı sporcu İstanbul'da da satranç sporunun ön plana çıkmasını sağlıyor. Bu tür organizasyonlar şüphesiz kendi sporcularımızın gelişimi anlamında da önemli. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmamız kendi sporcularımızın yeteneklerinin ön plana çıkması ve rekabet ortamının sağlanması açısından da önemli" dedi.

İTO Başkanı Şekip Avdagiç ise, turnuva ile ilgili olarak, "Satranç çok kibar, elit ve akıl geliştirici bir spor. Bu anlamda gençleri daha çok düşünmeye ve hayatı kavramaya iten bir spor. Satranç konusunda iyi bir noktaya gelen gençler, iş yaptıkları alanlarda da daha farklı kombinasyonlarla neticeye gitme konusunda kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Bu etkinlikte olduğumuz için son derece mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Emre Öztaş - Enes Gümüş - Samet Yalçın

