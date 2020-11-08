Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach Japonya'ya gidiyor

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun tartışmaların ardından 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'ın dev organizasyonun ertelenmesinin ardından ilk kez Japonya'yı ziyaret etmeye hazırlandığı bildirildi. 15 Kasım itibarıyla Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Tokyo Valisi Yuriko Koike ile görüşmek üzere ülkeye geleceği ifade edilen Bach'ın, 18 Kasım'a kadar Tokyo'da olacağı ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi ile de toplantı gerçekleştireceği kaydedildi.

Önemli ziyaret

Geçtiğimiz Mart ayında dönemin Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Tokyo Olimpiyatları'nın 2021 yılına ertelenmesi konusunda mutabakata varan Bach, etkinliğin 23 Temmuz'da başlayacağını açıklamıştı. Paralimpik oyunlarının yeni açılış tarihi ise 24 Ağustos olarak belirlenmişti. Covid-19 salgını gölgesinde gerçekleşmesi beklenen dev organizasyonda alınacak önleyici tedbirlerin IOC ve Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi arasında tartışılmaya devam etmesi nedeniyle, Bach'ın ziyareti etkinliğe dair detayların netleşmesi için önemli olarak görülüyor.

Burak Ersoy