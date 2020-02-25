Uluslararası Robot Günleri'nde şampiyonlar belli oldu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde kritik teknolojiler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin bu yıl ana sponsorluğunu üstlendiği ODTÜ 17. Uluslararası Robot Günleri, heyecanlı bir mücadelenin ardından sona erdi. Türkiye'de robotiği sevdirmek ve yaygınlaştırmak üzere 22-23 Şubat tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden lise ve üniversite öğrencileri yeteneklerini sergilediler.

İki gün boyunca 2.500 kişinin katıldığı yarışmalarda; Otonom İnsansız Hava Aracı - Otopilot Kategorisi'nde; Ankara Üniversitesi'nden Kusbegi takımının “Bürküt” isimli dronu birinci olurken, ODTÜ'den katılan HU-35 takımının aynı isimli dronu ikinci ve Marmara Üniversitesi'nden DRONTEAM.İO takımının “Frank” adlı dronu üçüncü sıraya yerleşti.

Otonom İHA – Bilgisayarlı Görü Kategorisi'nde ise Konya Teknik Üniversitesi RAC-LAB takımı “RAC-LAB Tuğberk” ile birinci oldu. “Kolbala” ile Ankara Üniversitesi Kusbegi ekibi, “Buraya Bakarlar” ile Hacettepe Üniversitesi Robot Topluluğu Otonom Drone Takımı, “KBUİHA Tulpar” ile Karabük Üniversitesi'nden KBUİHA ekibi ve “Ayasoft” ile ODTÜ'den Mehmet Şansal ise mansiyon ödülüne layık görüldüler.

İlk üç dereceye girenler 15.000 TL, 10.000 TL, 5.000 TL'lik ödüllerin sahibi olurken, mansiyon alan her takıma 3.750 TL ödül verildi.

Ücretsiz atölye çalışmaları ve birbirinden ilginç robot gösterilerinin de düzenlendiği Robot Günleri, bilim ve teknoloji dolu bir programla iki gün boyunca 8 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Robot teknolojisini daha yakından tanıtmayı amaçlayan Robot Günleri'nin ana sponsoru STM, genç ve dinamik vizyonuyla çalışmalarının etki alanını genişletmek üzere çalışıyor. Faaliyet alanları kapsamında farkındalık oluşturmak ve nitelikli insan kaynağı yetişmesine katkı sunmak üzere yarışmalardan eğitimlere, projelerden etkinliklere kadar geniş bir yelpazede girişimler gerçekleştiriyor.