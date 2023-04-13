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Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı
Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kapılarını açan Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı'nda ziyaretçiler, Hakikat Kitabevi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı - Tıkla İzle

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 34'üncüsü düzenlenen ve 120'den fazla yayınevinin katıldığı Uluslararası Saraybosna Kitap Fuarı açıldı. Türkiye'den bu yıl 3'üncü kez katılım gösteren Gofreebooks websitesi, Hakikat Kitabevi'nin 6 çeşit Boşnakça kitabıyla fuara katıldı. Fuara katılan Hakikat Kitabevi gönüllüsü Tuna Aytan, "Bosnalı kardeşlerimize Hakikat Kitabevi'ni tanıtmaya, aynı zamanda ücretsiz şekilde Boşnakça kitaplarımızı dağıtmaya geldik. Buna ek olarak 35 farklı dilde yayın yapan ‘Gofreebooks websitesi', "Hakikat Kitabevi'nin kitaplarını 190'dan fazla ülkeye ücretsiz şekilde gönderiyoruz" dedi.

Fuarda, İstanbul'da hazırlanan kitapların Appstore ve Google Play'de olan 30 dilde ücretsiz okunmasını sağlayan Gofreebooks uygulamasının tanıtımı da yapıldı.

Skenderija Kültür ve Spor Merkezinde 17 Nisan'a kadar açık kalacak fuarda, birçok yayınevi açtıkları stantlarda kitapseverleri bekliyor. Skenderija Kültür ve Spor Merkezi Müdürü Damir Petrinic, bu yıl "telif hakkı ve özgürlükler" temasıyla fuarı düzenlediklerini ve kitapseverlerin bir araya geldiğini söyledi.

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