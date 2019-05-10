Uluslararası Sinemacılar Derneği'nden sanatçılara çağrı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesi kararına tepki gösteren sanatçılara çağrı yapan Uluslararası Sinemacılar Derneği Selami Yanık, Türkiye'nin iç karışıklığa sürüklenmek istendiğine dikkat çekti.

Yanık, "Uluslararası Sinemacılar Derneği olarak biz tüm sanatçılara ve halkımıza buradan bir çağrı yapmak istiyoruz; burada düşünülen demokrasi, halk iradesini korumak değildir. Güçlü Türkiye hedef alınarak ekonomimizi ve büyümemizi iç karışıklıklarla aşağıya çekmektir" dedi.

"YSK'nın kararını doğru buluyoruz"

YSK'nın almış olduğu iptal kararını doğru bulduklarını belirten Yanık, "Yıllardır ülkemiz de başarılı grafiği tüm dünyaca malumu olan başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz birçok kez sınandı. 17/25 Aralık, Gezi Olayları, 15 Temmuz ve bunun gibi bir çok girişimde bulunuldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dirayetli duruşu ve halkın güçlü iradesi Türkiye demokrasisine darbe vurmak isteyen bu şer odaklarını her zaman engelledi. Bu kadar denemenin sonunda başaramayanlar en son çare olarak ortaya balon bir lider çıkarma derdine düştüler. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha 4 sene olmasına rağmen şimdiden İBB Başkanlığı bile tescil edilmemiş bir şahsı Cumhurbaşkanı yapma hayali içine girdiler. Ama başaramayacaklar. Uluslararası Sinemacılar Derneği olarak biz İstanbul'da yapılan seçimin şaibeli olduğu ve halk iradesinin sekteye uğratıldığını düşünüyoruz. YSK'nın bu konuda aldığı kararı doğru buluyoruz ve bizde diyoruz ki; seni yalnız bırakmayacağız" açıklamasında bulundu.