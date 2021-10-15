Uluslararası Uzay İstasyonu yönünü kaybetti

Uzayda çekilmeye başlanan ilk filmin ekibini taşıyan Rusya'ya ait MS-18 insanlı uzay aracının testlerinin yürütüldüğü sırada Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kısa süreli bir sorun yaşandı.

Sorunu ilk olarak Rus kozmonot Anton Shkaplerov duyurdu. Shkaplerov, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ABD bölümündeki meslektaşlarımızdan yön kaybıyla ilgili bir acil durum mesajı aldık" dedi.

İstasyonun yönünü kaybettiğine dair kozmonotun bilgi paylaşması üzerine Rusya Federal Uzay İstasyonundan da (Roscosmos) açıklama geldi.

Roscosmos kozmonot Shkaplerov'u doğrulayarak, "Soyuz MS-18 uzay aracının motorlarının test edildiği sırada Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yönünde bir sapma oldu.

Sonuç olarak istasyonun yönünde geçici bir değişiklik oldu" denildi. Rusya Federasyonu Moskova Bölge Görev Kontrol Merkezi uzmanlarının derhal duruma müdahale ettiği, kısa süre sonra sorunun giderildiği ifade edildi.

Uzayda ilk uzun metrajlı film

Geçtiğimiz 5 Ekim'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden MS-18 uzay aracı ile uzayda ilk uzun metrajlı filmi çekmek için Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden yönetmen Klim Şipenko ve oyuncu Yulia Peresild'in 17 Ekim'de aynı uzay aracı ile dünyaya dönmesi bekleniyor.

Erhan Altıparmak

