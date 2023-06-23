Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda üçüncü gün tamamlandı

Dün grekoromen stilde müsabakaların tamamlandığı turnuvanın üçüncü gününde ise serbest stil ve kadınlarda mücadeleler başladı. Serbest stilde 57-65-70-86 kilogramda sporcular mindere çıkarken, kadınlarda ise 50-55-59-62 kilogramda sporcular mücadele etti.

Turnuvada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Serbest Stil

57 kilogram

1.Ebrahim Mahdi Khari (İran)

2.Horst Justin Junior Lehr (Almanya)

3.Yusuf Demir (Türkiye)

3.Niklas Stechele (Almanya)

65 kilogram

1.Mohammad Reza Asadollah Shakeri (İran)

2.Cavit Acar (Türkiye)

3.Ziraddin Bayramov (Azerbaycan)

3.Rashid Babazade (Azerbaycan)

70 kilogram

1.Magomed Bashir Khaniev (Azerbaycan)

2.Ali Abbas Rezaeighouzgeleh (İran)

3.Haydar Yavuz (Türkiye)

3. Kevin Christopher Henkel (Almanya)

86 kilogram

1.Fatih Erdin (Türkiye)

2.İsmail Küçüksolak (Türkiye)

3.Lars Schaefle (Almanya)

3.Osman Göçen (Türkiye)

Kadınlar

50 kilogram

1.Veronika Ryabovolova (Makedonya)

2.Emine Çataloğlu (Türkiye)

3.Zehra Demirhan (Türkiye)

55 kilogram

1.Ainur Ashimova (Kazakistan)

2.Esra Pul (Türkiye)

3.Sinem Köroğlu (Türkiye)

59 kilogram

1.Mehlika Öztürk (Türkiye)

2.Diana Kayumova (Kazakistan)

3.Ebru Dağbaşı (Türkiye)

62 Kilogram

1.Birgul Soltanova (Azerbaycan)

2.Merve Karadeniz (Türkiye)

3.Dilan Tan (Türkiye)

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.