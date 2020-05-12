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UMH güçleri Hafter milislerine ikmal için gönderilen iki yakıt tankerini vurdu

UMH güçleri Hafter milislerine ikmal için gönderilen iki yakıt tankerini vurdu
UMH güçleri Hafter milislerine ikmal için gönderilen iki yakıt tankerini vurdu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler Hafter milislerine ikmal için gönderilen iki yakıt tankerini vurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerinin sözcüsü Muhammed Kanunu, yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin Hafter'e bağlı milislere ikmal için gönderilen iki yakıt tankerini Shwayrif bölgesinde hedef aldığını duyurdu. Kanunu, askeri harekat alanı olarak ilan edilen orta ve batı bölgelerinde silahlı araçlar ve tankerlerin ön izin olmaksızın seyrüseferinin yasak olduğu uyarısını yineledi. Öte yandan UMH güçleri, geçtiğimiz günlerde Terhune kenti ve El Watiya Hava Üssü'nü Hafter milislerinden arındırmak için operasyonlar başlatmıştı.

Hamad Alnajjar

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