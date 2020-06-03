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UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı kontrol altına aldı

UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı kontrol altına aldı
UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı kontrol altına aldı

Libya Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Hafter milislerinin işgalinde bulunan Trablus Uluslararası Havaalanı'nı kontrol altına aldı.

UMH güçleri, Trablus Uluslararası Havaalanı kontrol altına aldı - Tıkla İzle

Libya Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçlerin sözcüsü Muhammed Kanunu yaptığı açıklamada, Trablus Uluslararası Havaalanı'nın darbeci General Hafter milislerinden geri alındığını duyurdu. Kanunu, havaalanından Kasr Bin Gaşir bölgesine kaçan Hafter milislerini takibe başladıklarını aktardı.

UMH güçleri, bu sabah Trablus Uluslararası Havaalanı'nı Hafter milislerinden geri almak için operasyon başlatmıştı.

Libya'da Hafter'in saldırılarının ardından Trablus'taki yıkım görüntülendi


Libya'da darbeci General Hafter'in saldırıları sonrası başkent Trablus'ta yaşanan yıkım görüntülendi.

Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin, başkent Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıları devam ediyor. Hafter'in saldırıları sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybederken, Trablus'un güneyindeki El Haltat bölgesinde saldırılar sonucu meydana gelen yıkım görüntülendi. Saldırılar sonucu evler kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan Hafter güçleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

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