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Ümit Besen ve Pamela, 13 Mayıs'ta Moda Kayıkhane Sahnesi'nde

Ümit Besen ve Pamela, 13 Mayıs'ta Moda Kayıkhane Sahnesi'nde
Ümit Besen ve Pamela, 13 Mayıs'ta Moda Kayıkhane Sahnesi'nde

Moda Kayıkhane sahnesi, “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?” düetiyle Türk müziğinin unutulmaz ikilileri arasına giren Ümit Besen ve Pamela’yı ağırlıyor. 13 Mayıs’ta gerçeklesek konserin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

2016 yılında çıkardığı ve klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden yorumladığı "Başka” albümündeki “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?” düetiyle dinleyenlerin beğenisini kazanan arabesk fantezi müziğin usta ismi Ümit Besen ve Türk rock müziğinin sevilen kadın vokallerinden Pamela, Moda Kayıkhane Sahnesi'nde bir kez daha buluşuyor. Türk müziğinin unutulmazları arasına giren bu ikilinin farklı tarzlarıyla renklenecek özel gecenin biletleri Türkiye'nin lider biletleme platformu Biletinial'da satışa çıktı.

Adil Özdemir

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