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Ümit Davala korona virüs iddialarını yalanladı!

Ümit Davala korona virüs iddialarını yalanladı!
Ümit Davala korona virüs iddialarını yalanladı!

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, korona virüse yakalandığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından gözler yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'e çevrildi. Ümit Davala, testinin pozitif çıktığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir TV kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan, korona virüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durum ile ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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