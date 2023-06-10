Ümit Davala ve Nihat Kahveci yeniden sahaya çıktı

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com, hem UEFA'nın Resmi Fan Token Partneri hem de finali oynayacak Manchester City ve Inter'ın Resmi Fan Token partneri olarak İstanbul'daki dev final öncesinde taraftarlara unutulmaz deneyimler sunmaya devam ediyor. 7 Haziran'da başlayan ve yarına kadar devam edecek UEFA etkinlik alanındaki Socios.com Fanzone'una taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Final bileti olmak üzere birbirinden değerli ve özel ödüllerin kazanıldığı bu özel organizasyonda, taraftarlar Türk futbolunun iki efsanesi Ümit Davala ve Nihat Kahveci'nin yıllar sonra karşı karşıya geldiği maça büyük ilgi gösterdi. Fan Token sahibi taraftarlardan oluşan takımların kaptanlıklarını yapan iki efsane yıllar sonra tekrar sahada kozlarını paylaştı. Tribünlerde yerli ve yabancı birçok futbolseverlerin yer aldığı bu özel müsabakadan Kahveci'nin takımı 4-1 galip ayrıldı. Her iki oyuncu da maç öncesi ve maç sonrası tribünlerdeki ve fanzone alanındaki hayranları ile bol bol fotoğraf çektirip, taraftarlara imzalı formalarını armağan etti.

Nihat Kahveci: "Taraftarlarla maç yapmak bizim için de keyifli bir deneyim oldu"

Uzun bir aranın ardından yeniden Ümit Davala'ya karşı sahada mücadele eden Nihat Kahveci, Socios.com ve UEFA'ya bu özel organizasyon için teşekkür ederek, "Böylesine güzel bir organizasyonda taraftarla maç yapmak inanılmaz keyifli bir deneyimdi. Yeniden Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sevgili dostum Ümit Davala ile sahaya çıktık. İyi de mücadele ettik. Ülkemizin böylesine büyük bir futbol organizasyonuna ev sahipliği yapması gurur verici bir şey. Diğer yandan bugün tribünlerden birçok farklı ülkeden gelen futbolsever vardı. Beşiktaş forması, Villareal forması, milli takım forması imzalatanlar oldu. Hem kendi adıma hem de dostum Ümit Davala adına güzel ve unutulmaz bir deneyim oldu diyebilirim" diye konuştu.

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