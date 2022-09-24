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Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarına devam etti

Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarına devam etti
Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarına devam etti

Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı çalışmalarına devam etti - Tıkla İzle

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Ümit Milli Takım oyuncularından Ravil Tagir'in A Milli Takım aday kadrosuna dahil edilmesi ve Tiago Çukur'un da antrenmanda yaşadığı sakatlıktan dolayı kadroya Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Roda'dan Ali Barak alındı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın
 

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