Ümit Özat: 'Galibiyeti Raşit Karasu'ya armağan ediyoruz'

Adana Demirspor, ligin 12. haftasında evinde Akhisarspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadele sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Oyuncularımı kutluyorum. Keçiören maçından sonra çok iyi dönüş yaptılar. Akhisarspor'u mücadelelerinden dolayı kutluyorum” diye konuştu.

Geçen hafta taraftarların kendisini eleştirmesine de değinen Özat, daha sonra şunları kaydetti:

“Biz antrenörüz. Bir takımda en çok teknik adam kazanmak ister. Dolayısıyla oyuncudan daha çok biz kazanmak isteriz. Ancak şunu görüyorum. Birlik ve beraber olamadığımızı görüyorum. Susayım, konuşmayayım diyorum ama olmuyor. Geçen sene bu takım ilk yarıyı 24 puanda kapatmış ama bizim 1 maç eksiğimiz olduğu halde 21 puandayız. Bu camiaya ilk geldiğimde 11. sıradan alıp play-off oynattım. İyi işler yapmaya çalışıyoruz. Yaşlı bir takımız.

Benim üzerimden takım yıpratılmaya çalışılıyor. 11 maçın 11'ini de kazanan takım ve antrenör varsa söyleyin bilelim. Herkesin dilinde, aklında bir hoca olursa böyle başarıya ulaşamayız. Ben buraya başkan ve Metin abinin bir lafıyla geldim, bir lafıyla da giderim. Böyle davranılmayı hak etmiyoruz. Dolayısıyla insanı kötü zamanda eleştiriyorsunuz, iyi yapınca da değerini bilin. Bizi rüya takım gibi mi görüyorlar bilmiyorum ama böyle görüyorlarsa yanlış. Karşımızda rakip var onlara da saygı duymak lazım. Galibiyeti Raşit Akarsu'ya armağan ediyoruz. Allah'tan rahmet diliyorum.”

Umutcan İşledici

