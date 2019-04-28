Ümit Özat: 'Kaybedince herkes antrenördür'

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor evinde Boluspor'u 4-1 mağlup etti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ümit Özat, ”Oyuncularım bana göre iyi mücadele ettiler. Özellikle son iki maçın travmasını çok çabuk atlattılar. Oyuncularımı göstermiş olduğu bu karakterli duruştan ve mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Başkanı ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten en zor günlerimizde hepimizin yanında oluyor. Komple zamanını bizlere ayırıyor. Başkanımızı yönetimimizi, taraftarımızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Play-Off yolunda son 3 maç. Bu sefer girdiğimiz rota kalıp Play-Off'ta devam etmek istiyorum. Bütün oyuncularıma göstermiş oldukları karakterli ve mücadeleden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Altınordu maçından beri bir kere bile o 11 ile oynamadık"

Ümit Özat, kaybedince herkesin antrenör olduğunu vurgulayarak, "Bizim ağzımdan o cezalı bu cezalı hiç çıkmadı. Düşünsenize takımın ilk 11'ne giren 5 tane adam cezalı. Dünyada eşi benzi görülmeyen bir gol yiyorsun Altay maçında. Bugün yediğimiz gol böyle. Bizim organizasyonumuz gibi gol atan olmadı. Hep kendi kendimize yedik. Yükselişe geçtiğimiz Hatay ve Altınordu maçından beri bir kere bile aynı ilk 11 ile oynamadık. Kaybedince dışarıdakiler antrenörlük taslar. Biz bunlara alışığız. Bugün bile hamle yapmak için sonuna kadar bekledik” ifadelerini kullandı.

Süleyman Cenk İdaye