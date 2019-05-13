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Ümit Özat, lige 'Ramazan ayarı' istedi

Ümit Özat, lige 'Ramazan ayarı' istedi
Ümit Özat, lige 'Ramazan ayarı' istedi

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Balıkesirspor Baltok maçının ardından, “Ramazan dolayısıyla oyuncuların performansı düştü. Oyuncuya oruç tut desen bir dert, tutma desen başka bir dert. Lig Ramazan ayı düşünülerek ayarlanmalı" dedi.

Geçtiğimiz gün evinde Balıkesirspor Baltok'u 2-0 mağlup ederek play-off umutlarını son haftaya taşıyan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu'nun Ramazan ayında fikstür düzenlemesi yapması gerektiğini söyledi. 

Oyuncuların performanslarının Ramazan ayı geldiğinde düştüğünü belirten Özat, “Oyuncu gece saat 03.00'te sahur yapıyor. Maça kadar 15 saat bu oyuncu hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Oyuncuya oruç tut desen bir dert, tutma desen başka bir dert. İngiltere'de 40-50 maç oynanıyor, sezonları bitti. Biz 34 lig, 4 kupa maçı oynuyoruz, sezon hala bitmedi. Neden biz oyuncularla karşı karşıya kalıyoruz? Irkçılık yapmıyorum ama yabancıların Noel Bayramını düşünüyorsak, bizim çocukların da Ramazanını düşünelim ve ligi ona göre ayarlayalım. Diğer türlü oyuncuyla karşı karşıya kalıyoruz” diye konuştu.  

Rüşan Anıl Atar

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