Ümit Özdağ: 'Televizyonlarda olmayabiliriz ama meydanlarda olmaya devam edeceğiz'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ekranlarda yeterince yer almadıklarını ve ekranların karartıldığını iddia ederek, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) önünde basın açıklaması yaptı. Özdağ, “Her gün bundan 15 gün öncesinden başlayarak televizyonlarda çıkan haber programlarının kayıtlarını RTÜK'e vereceğiz. Bu kayıtlarda Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın nasıl görmezlikten gelindiğini göstereceğiz” dedi.

Özdağ, hiçbir yayına çıkarılmadığını iddia ederek, “Türkiye bir seçime doğru hızla ilerliyor ve bu seçim sırasında basının kamu hizmeti yaptıklarından hareketle görevlerinden bir tanesi de Türk halkına Türkiye'de bu seçimde aday olan cumhurbaşkanı adayları ve seçime katılan partilerin programları ve eylemleri ile ilgili doğru bilgilendirme yapmaktır ancak Ata İttifakı'na, Zafer Partisi'ne ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a yönelik olarak yasalara aykırı bir şekilde çok ciddi bir ambargo uygulanıyor. Zafer Partisi bu noktalara televizyonların desteği ile gelmedi. Biz bu noktaya gelene kadar hangi ambargo süreçlerini aştığımızı biliyoruz. Televizyonlarda olmayabiliriz ama meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Bir karar aldık. Yasaların bize vermiş olduğu hakları ve yasaların basına yüklemiş olduğu görevlerin de yasal yollardan gerçekleşmesi için harekete geçeceğiz. Her gün bundan 15 gün öncesinden başlayarak televizyonlarda çıkan haber programlarının kayıtlarını RTÜK'e vereceğiz. Bu kayıtlarda Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın nasıl görmezlikten gelindiğini göstereceğiz. Meclis televizyonu dahil hiçbir yerde yayınlanmıyorum. Bu demokrasi değil. Bununla hukuki yollarla mücadele edeceğiz” dedi.

"Bize ekranlarını karartanlara RTÜK neden sessiz kalıyor"

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da, Türkiye'de demokrasiyi ve adaleti yerleştirmek için yola çıktıklarını vurgulayarak, “Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak bize dönük bilinçli bir karartma kampanyası var. Bugün Türkiye'nin demokratik bir ortamda seçime gitmesi için biz elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de demokrasiyi ve adaleti yerleştirmek için yola çıktığımızı ifade ediyoruz. Adaleti sağlamak için çıktığımız bu yolda en büyük adaletsizlik bize yapılıyor. Bizim anlatacak projelerimiz var. Biz buraya 111 bin 506 vatandaşımızın imzasıyla geldik. Bize ekranlarını karartanlara RTÜK neden sessiz kalıyor. Biz hakkımız olanı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Evren Doğru - Burakcan Ekizoğlu

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