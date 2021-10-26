İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ümitcan Uygun hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldı

Ümitcan Uygun hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldı
Ümitcan Uygun hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir dava açıldı

Ümitcan Uygun hakkında Aleyna Çakır’ı ölümünden önce darp edip ve bunu görüntüleyerek sosyal medyada yayınlamasından dolayı yeni bir dava açıldı.

Uygun hakkında açılan davada ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma' ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçlarında 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ‘konut dokunulmazlığını ihlal' suçlamasıyla Ümitcan Uygun'un yargılandığı Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nden istenilen dosyanın incelendiği, aynı davada sanık olan Enes Özdemir'in ifadesinin de alındığı belirtilerek, dosya kapsamında Uygun'un, Çakır'ı darp ederek bayılttığı ve Çakır'ın cep telefonunu alarak bilgisi ve rızası dışında kişisel veri kapsamında değerlendirilen görüntüsünü canlı yayınladığı belirtildi. Uygun'un bu olayda bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girerek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma suçunu işlediği belirtildi.

Engin Yağcı
 

İLGİLİ HABER
Ümitcan Uygun hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi Ümitcan Uygun hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
İLGİLİ HABER
Esra Hankuluna ait Adli Tıp Raporunda yeni bulgular ortaya çıktı Esra Hankulu’na ait Adli Tıp Raporu’nda yeni bulgular ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
Esra Hankulunun ölüm nedeni belli oldu! Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu!

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.