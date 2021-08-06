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Ümitcan Uygun ‘kasten öldürme' suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Ümitcan Uygun ‘kasten öldürme' suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi
Ümitcan Uygun ‘kasten öldürme' suçundan Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden Ümitcan Uygun, ‘kasten öldürme’ suçundan Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda Esra Hankulu evinde ölü bulunmuş ve geceyi Ümitcan Uygun'la beraber geçirdiği tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Olay günü aynı evde bulunan şüpheliler Furkan G. ve Dilan G. içinse savcı, ‘suç delillerini karartma' suçundan ‘konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında ‘uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme' suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Evde inceleme yapan ekipler tarafından hayatını kaybeden Hankulu'nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından çıkacak otopsi raporuyla netleşeceği ifade edildi.

 

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Engin Yağcı
 

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