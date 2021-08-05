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Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulundu

Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulundu
Ümitcan Uygun'la aynı evde kalan Esra Hankulu ölü bulundu

Aleyna Çakır’ın ölümüyle birlikte gündem olan Ümitcan Uygun’un aynı evde kaldığı Esra Hankulu (25) ölü bulundu. Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü üzerine Ankara Adliyesi’ne getirilen Ümitcan Uygun’un savcılık ifadesinin ardından gözaltı süresinin uzatıldığı ifade edildi.

Şüpheli ölüme ilişkin soruşturma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü, kadının ölümünün ardından yaptıkları çalışmada Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğinin tespit edilmesinin ardından Uygun gözaltına alındı.

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında ‘uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme' suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olay sonrası inceleme başlatan ekipler, evinde ölü halde bulunan Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğini belirledi. Olay sonrası gözaltına alınan Uygun'un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Evde inceleme yapan ekipler tarafından hayatını kaybeden Hankulu'nun vücudunda herhangi bir kesici alet ya da silahla yaralama izine rastlanmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından çıkacak otopsi raporuyla netleşeceği ifade edildi.

Gözaltı süresi uzatıldı

Uygun ile geceyi birlikte geçirdikten sonra evinde hayatını kaybeden Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Başlatılan çalışma neticesinde ölüm nedeni kesinleşmeyen Hankulu'nun Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi raporuyla ölüm nedeni netleşecek.

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından bir süre gündem olan ve sonrasında ‘uyuşturucu madde kullandırmayı özendirme' suçundan cezaevine giren Uygun, yaklaşık 3 hafta önce tahliye edilmişti. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olay sonrası inceleme başlatan ekipler, evinde ölü halde bulunan Hankulu'nun geceyi Uygun'la birlikte geçirdiğini belirledi. Olay sonrası gözaltına alınan Uygun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki savcılık ifadesinin ardından Uygun'un gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Engin Yağcı

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