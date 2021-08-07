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Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun tutuklandı

Esra Hankulu’nun ölümünün ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Ümitcan Uygun’un ağabeyi Erol Uygun da tutuklandı.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Erol Uygun, ‘Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama' suçundan tutuklandı.

Dün gözaltına alınan Erol Uygun, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilmişti. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine Sevk edilen Erol Uygun hakkında tutuklama kararı verildi. Kardeşi Ümitcan'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından tehdit mesajları paylaşan Erol Uygun, devleti aşağılayıcı sözler sarf etmişti. Bu paylaşımlar üzerine harekete geçen Cumhuriyet Savcılığı, Erol Uygun'un yakalanmasına talimat vermiş ve Ankara Adliyesine getirilmişti.

Engin Yağcı
 

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