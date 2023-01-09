Ümiteli Gölet'i ile 2 bin 200 dekar tarım arazisi sulanacak

DSİ'nin Balıkesir ve ilçelerine yaptığı yatırımlar devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Ümiteli Gölet'indeki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca Balta, Ümiteli Gölet'inin tamamlanması sonucunda barajda depolanacak su ile 2 bin 200 dekar tarım arazisinin sulamasının sağlanacağını kaydetti.

"Ülke ekonomisine yıllık 6 milyon 600 bin 000 TL katkı sağlaması hedeflenmektedir"

Gölet'in beton ve gövde dolgu imalatlarının tamamlandığını ifade eden Balta, “Temelden yüksekliği 21,50 metre ve su depolama kapasitesi 965 bin metreküp olan Balıkesir Susurluk Ümiteli Gölet'inin tamamlanması sonucunda 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 6 milyon 600 bin 000 TL katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.

Oğuzhan Halil Özbek

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