UMKE ekipleri artçı sarsıntı yaşanırken enkaz altındaki kadına müdahale etti

Adıyaman Merkez'de arama kurtarma çalışmalarına katılan UMKE ekipleri, enkaz altındaki bir kadına ulaştı. Enkaz altında sağlık müdahalesi yapan ekipler, kadına damar yolu açarak serum verdi. Konuşarak kadına moral veren UMKE çalışanı, "Sana seni kurtaracağımızı söylemiştim" dedi. Kurtarılan kadın ise "Ben inanıyordum zaten" diyerek karşılık verdi. Kurtarma çalışmaları sırasında yaşanan artçı deprem de kameraya yansıdı. Yapılan çalışmalar sonucu kurtarılan kadın, ambulansa hastaneye sevk edildi.

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