Umman Körfezi'ndeki saldırılar krize döndü!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine yönelik saldırıları kınadı ve Hürmüz Boğazı yakınında meydana gelen saldırılarla ilgili gerçekte neler olduğunun açığa kavuşturulmadan önce sonuç çıkarmak için acele edilmemesini tavsiye etti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Guterres, “Bu sabah Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik olaylarından derin bir endişe duyuyorum. Sivil gemilere yönelik her türlü saldırıyı şiddetle kınıyorum. Gerçekler ve sorumlular açıklığa kavuşturulmalıdır. Dünyanın göze alamayacağı bir şey varsa, o Körfez bölgesinde bir çatışmadır” dedi.

Serkan Bayar

Pompeo: “Umman Denizi'ndeki saldırıların arkasında Tahran var”

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Denizi'nde 2 petrol tankerinin patlamasından İran hükümetini sorumlu tuttu.

Sabah saatlerinde Umman Denizi'nde patlayan 2 petrol tankeri hakkında açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, patlamalardan Tahran yönetimini sorumlu tuttu. Petrol fiyatlarında yüzde 3'lük bir fiyat artışına yol açan patlamaları değerlendiren Pompeo, “ABD'nin Umman Denizi'nde meydana gelen saldırılar hakkındaki değerlendirmesi, bu saldırıların arkasında İran İslam Cumhuriyeti olduğu yönündedir” ifadelerini kullandı.

Pompeo, ABD'nin bu değerlendirmeyi istihbarat bilgileri, kullanılan silahlar, saldırının gerçekleşmesi için gereken operasyon bilgisinin seviyesi gibi pek çok noktaya dayandırarak öne sürdüğünü belirten Pompeo, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınacağını kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas: “Umman Körfezi'ndeki saldırılar endişe verici”

aldırıya ilişkin bölgedeki gerginliğin artması yönünde tehdit oluşturduğunu belirten Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Aldığımız haberler son derece endişe verici” ifadelerini kullandı.

Gerginliğin tırmandırılmaması gerektiğini açıklayan Maas, “Bölgedeki durum tehlikeyi tırmandırabilecek olaylardır. Uzaklaşmaya ihtiyacımız var. Her iki tarafta buna katkıda bulunmalı” dedi.

İran'da deniz ve limanların güvenliğinden sorumlu Limanlar Kurumu Genel Müdürü Ali Rıza Haceste, Katar'ın el Rus limanından Tayvan'a doğru yola çıkan Norveçli Frontline şirketine ait Marşal Adaları bandıralı Front Altair adlı tankere sabah yerel saatle 08.50 civarında bir saldırı gerçekleştiğini ifade etmişti. Panama bayraklı Kokuka Courageous petrol tankerine düzenlenen ikinci saldırının yerel saatle 09.50'de meydana geldiğini belirten Haceste, Bender Abbas Limanı'ndan Singapur'a giden tankerin Cask Limanı'na 28 mil uzaklıkta saldırıya uğradığını kaydetmişti.

Her iki petrol tankerindeki 44 mürettebatın İran deniz birliklerince kurtarıldığını belirten Limanlar Genel Müdürü Haceste, işçilerin Cask Limanı'na nakledildiklerini ve durumlarının iyi olduğunu dile getirmişti.