Umman, yeni Türk yatırımcıları bekliyor

Umman'ın başkenti Muskat'ta gerçekleşen törene Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Busaid'ın Danışmanı Mahmud bin Sultan bin Hamad Esseman Ebu Saidi, Türkiye Cumhuriyeti Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ve Suudi Arabistan Muskat Büyükelçisi Abdullah bin Saud Alanazi ve Atış Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Atış, Atış Şirketler Grubu Ceo'su Ahmet Atış ile çok sayıda Ummanlı yatırımcı katıldı.

Turizm, gayrimenkul, finans ve sağlık başta olmak üzere birçok alanda yatırımlarını sürdüren Atış Şirketler Grubu Ceo'su Ahmet Atış, şirketlerinin yurtdışı yapılanmasını yıl sonuna kadar 14 ülkede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Uzun yıllardır Arap Yarımadası'nda ve Körfez ülkesinde çalışmalar yürüttüklerinin anlatan Ahmet Atış, “Daha önce Kuveyt'te bir ofisimizi hizmete açtık. Ayrıca Dubai ve Kuveyt'te iş insanları ve yatırımcılarla sürekli bir araya gelerek ihtiyaç ve talepler istikametinde yatırım planlaması yapıyoruz. Umman, hem dünya hem de bizim için yeni bir pazar. Ancak Arap Yarımadası'ndaki tecrübemiz ve iş geliştirme konusundaki profesyonelliğimizle burada da başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ise Ummanlıları Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğinin altını çizerek, Atış Şirketler Grubu'nun ve diğer tüm Türk yatırımcıların Umman'daki girişimine Türkiye Cumhuriyeti adına destek vermekten büyük gurur duyduklarını söyledi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur el-Busaid'ın Danışmanı Mahmud bin Sultan bin Hamad Esseman Ebu Saidi ise Atış Şirket Grubu'na, Umman'a geldikleri ve Muskat'a sundukları hizmet için teşekkür etti. Umman'a yeni yatırımlar beklediklerini vurgulayan Ebu Saidi, “Atış Grubu'nun Umman'daki çalışmaları bizleri mutlu etti. Ülkemizde daha fazla Türk yatırımcı ve Türk yatırımı görmek istiyoruz. Biz de Umman halkı olarak yatırımlara katkısı olacak tüm çalışmaları yapmaya hazırız” dedi.

Bursa Ummanlı iş insanlarına tanıtıldı

Öte yandan Atış Şirket Grubu tarafından Umman ofisinin açıldığı Maskat'da ayrıca Bursa tanırım ve yatırım gecesi de düzenlendi. Maskat Büyükelçisi Hekimoğlu ile Umman Sultanlığı Danışmanı Ebu Saidi'nin hazır bulunduğu geceye 400'ün üzerinde Ummanlı iş dünyası temsilcisi ile yatırımcısı katıldı.

Gecede konuşan Türkiye Cumhuriyeti Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, Bursalı Türk bir markanın Maskat'ta iş dünyasını bir araya getirmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Büyükelçi Hekimoğlu, iki şehir arasında önemli bir benzerlik olduğunu vurgulayarak, Bursa'nın Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti, Maskat'ın da Umman Sultanlığı'nın başkenti olduğuna dikkati çekti. Ummanlıların Türkiye'yi ve Türkleri aşk derecesinde sevdiğini belirten Büyükelçi Hekimoğlu, bu sevginin ticari ilişkilerle güçlenmesinin de iki ülkenin faydasına olacağını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Bursa'nın tanıtımı yapılırken, Bursa'daki yatırım fırsatları Ummanlı yatırımcı ve iş insanlarına aktarıldı.

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