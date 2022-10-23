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Umman'da restorandaki tüp bomba gibi patladı: 8 yaralı

Umman'da restorandaki tüp bomba gibi patladı: 8 yaralı
Umman'da restorandaki tüp bomba gibi patladı: 8 yaralı

Umman'ın Seeb kentinde bulunan bir restorandaki tüpün patlaması sonucu 8 kişi yaralandı.

Umman'da restorandaki tüp bomba gibi patladı: 8 yaralı - Tıkla İzle

Umman'ın liman kenti Seeb'deki bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tüp patladı. Umman Sivil Savunma ve Ambulans Otoritesi (CDAA) tarafından yapılan açıklamada, kazada ağır ve orta şekilde 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Restoranla ilgili detay paylaşamayan CDAA, "Yaralılara acil sağlık müdahalesi yapıldı ve gerekli tedavi için hastaneye sevk edildiler" dedi.

Muhammed Rabah

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