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Umman'da sel felaketi, okullar tatil edildi

Umman'da sel felaketi, okullar tatil edildi
Umman'da sel felaketi, okullar tatil edildi

Umman'ın başkenti Muskat'ta etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde okullar tatil edildi.

Umman'da sel felaketi, okullar tatil edildi - Tıkla İzle


Umman'ın başkenti Muskat'ta şiddetli yağışlar sele neden oldu. Muskat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle başkentteki okulların tatil edildiği belirtildi. Muskat'ı dünden beri etkisi altına alan sağanak yağışlar çok sayıda kazayı da beraberinde getirdi. Sivil savunma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen yaklaşık 30 kazada mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı. Sel felaketinde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi. Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışların yarına kadar süreceği konusunda uyarılarda bulundu.

Muhammed Rabah
 

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