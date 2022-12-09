Umman'dan Rize'ye haftada 2 gün uçak seferi düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan, Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı 2023 yılının 1 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında bir özel Havayolu Şirketi tarafından Umman'ın başkenti Maskat'tan haftada 2 gün seferler düzenlenecek. Düzenlenecek seferlerle beraber Rize-Artvin havalimanına ilk kez yurtdışından düzenli halde uçuşlar yapılacak.

Ali Maşalacı



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