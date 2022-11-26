Ümmehan Elginkan Anaokulu hizmete açıldı

Elginkan Vakfı, her geçen gün gelişen, büyüyen ve özellikle 0-6 yaş gurubu çocukların yoğun olduğu İstanbul'un Silivri ilçesinde 16 Haziran 2021 tarihinde temelini attığı ve 22 Eylül 2022 tarihinde tamamlanan Ümmehan Elginkan Anaokulu'nun resmi açılışını gerçekleştirdi. Açılan anaokulunda son teknoloji ile donatılan 8 derslikte 200 öğrenci eğitim görebilecek. İdari birim bölümünün yanı sıra bir de konferans salonun yer aldığı Silivri Ümmehan Elginkan Anaokulu, devlet okulu olarak İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın anaokulu projesinde kullandığı Tip Projesi esas alınarak yaptırılan Silivri Ümmehan Elginkan Anaokulu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın şahsen talebi üzerine Silivri Belediyesi'ne ait olan arazide inşa edildi.

Anaokulunun açılışına Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, eski Milli Savunma Bakanı ve Elginkan Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Vecdi Gönül, Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

''Eğer bütün sanayiciler birer okul yaparsa bu ülkede okumayan insan kalmaz''

Anaokulunun açılışında konuşan Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, ''Ben yaşıyorken Allah bunu bana nasip ettiği için çok mutluyum. Bu açılışların devamını getireceğiz. Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'ya söz verdim; Bilecik'te okul yapacağız. Sonra da Erzincan'da okul açılışı yapacağız. Samsun'da da Mustafa Kemal Atatürk ismini vereceğimiz Anadolu Lisesi'nin açılışını yapacağız. Gelen talepler doğrultusunda okullarımızı yapmaya devam edeceğiz. Biz, bu ülke için varız. Burada kazanıyorsak burada harcamak zorundayız. Eğer bütün sanayiciler birer okul yaparsa bu ülkede okumayan insan kalmaz. Ağaç yaşken eğilir. Çocuklar bu yaşta eğitim vereceğiz; Cumhuriyet ve Atatürk ile büyüyüp onun ile yaşlanacaklar. Onlar da yeni nesillere yeni şeyler öğreterek büyücekler'' dedi.

''Ahmet Elginkan adında kütüphane açacağız''

Ahmet Elginkan adında yeni kütüphane açacaklarının bilgisini veren Akçen, ''Ahmet Elginkan, Ümmehan annemizin muhterem eşidir. Çünkü rahmetli başkanım anne ve babaya çok önem verirdi'' şeklinde konuştu.

''Her yeni eğitim yuvasının açılışı ülkemize doğan bir güneş etkisindedir'' diyen Elginkan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mehmet Vecdi Gönül, “Hepimiz bu yuvalarda eğitim gördük. Değerli öğretmenlerimiz olmasaydı hiçbirimiz burada olamazdık. İnancımıza göre anne ve babalar, çocuklarına eğitim ve terbiyeden daha kıymetli bir miras bırakamazlar. Bu anlayış kurumlaştıkça ve müesseseleştikçe daha da değer kazanır. Anaokulumuzun eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise şöyle konuştu: ''Silivri'de annelere sözümüz vardı; okul öncesi çocukların eğitimine destek ve annelerin işgücüne katılımını desteklemek için onlara anaokulu vaat etmiştik. Bu kapsamda arsası Silivri Belediyesi'ne, yapımı da Elginkan Vakfı'na ait bu okulun açılışını yaptık, çok mutluyuz. Ümmehan annemize Cenabı Allah'tan rahmet dilerken, onun mirasını emanet bilip bu okulları Türk gençliğine ve Türk çocuklarına kazandıran Elginkan Vakfı'nın yönetim kuruluna ve Gaye ablamıza yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Cenabı Allah onlara daha fazla okul daha fazla eğitim kurumu yaptırmayı nasip etsin. Kendilerine tüm Silivrili hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.''

Vakfın İstanbul Silivri Ümmehan Elginkan Anaokulu'nun yanı sıra daha önce İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi (İzmit), İTÜ Ekrem Elginkan Lisesi (İstanbul), Ümraniye Elginkan Vakfı Anasınıfları Binası (Ümraniye-İstanbul), E.C.A. Elginkan Anadolu Lisesi (Malpete-İstanbul), E.C.A. Elginkan İlköğretim Okulu (Küçükyalı-İstanbul), Ümmehan Elginkan Kız Öğrenci Yurdu ve Yemekhane Binası (Göztepe- İstanbul) ve Hüseyin Cahit Elginkan Spor Salonu'nu (İzmit) inşa etmişti.

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