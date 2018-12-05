Ümraniye evinde 4 golle kazandı

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada kazanılan serbest vuruşta Bulut direkt yerden kaleye gönderdi. Kalecinin sektirdiği topu çizgi üzerinde Yunus Emre uzaklaştırdı.

36. dakikada Ümraniyespor, Recep'le etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Recep'in şutunda top az farkla yandan auta gitti.

45+1. dakikada kazanılan kornerde Bahadır ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Muhammed müsait pozisyonda kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

48. dakikada gelişen 1461 Trabzon atağında Ahmet Eren uzaktan sert gönderdi. Kaleci Metin'den dönen topu Doğukan tamamladı ve eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1

53. dakikada Bahadır'ın sağdan kullandığı korner atışında penaltı noktası üzerinde yükselen Merthan kafayı vurdu ve takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

59. dakikada Yasir'in soldan yaptığı ortaya Dialiba dokunamadı. Bu futbolcuyu geçen topa Bulut vurdu ancak az farkla auta gitti.

78. dakikada Alaaddin'in sağdan yaptığı ortada iyi yükselen Muhammed kafayla indirdi. Dialiba iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 3-1

86. dakikada Yasir'in soldan ortasında kaleci Bahadır topu yumrukladı ancak topu önünde bulan Leandrinho, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-1

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Hakan Ceylan, Sezgin Çınar, Vural Gül

Ümraniyespor: Metin, Alaaddin, Birol, Merthan, Yasir, Muhammed (Serkan dk. 79), Bulut, Bahadır (Leandrinho dk. 66), Recep, Dialiba (Timur dk. 86 ?), Atabey

Yedekler: Enes, Cenk, Tarık, Vasilogiannis

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

1461 Trabzon: Bahadır, Arif, İsmail, Yunus Emre, Serkan, Bekir Can, Mert, Furkan, Yağızcan (Batuhan dk. 78), Ahmet Eren (Ferhat dk. 83 ?), Doğukan (Burak dk. 78)

Yedekler: Azat, Sami Can, Buğrahan, Cafer

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu

Sarı kart: Ahmet Eren (1461 Trabzon)

Goller: Muhammed Gönülaçar (dk. 45+1), Merthan (dk. 53), Dialiba (dk. 78), Leandrinho (dk. 86) (Ümraniyespor), Doğukan (dk. 48) (1461 Trabzon)

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu