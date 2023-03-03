Ümraniye Finans Merkezi'nde işçilerin demir sopalı kavgası kamerada

Olay, Ümraniye Finans Merkezi şantiyesinde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede çalışan işçiler arasında anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. İnşaat demirlerinin havada uçuştuğu kavgada kalabalık gruptaki şahısların birbirlerine demir sopalarla saldırdıkları görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlanırken, yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı. İşçiler arasındaki kavga anı başka bir işçinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muharrem Çam-Yasin Uğur

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