İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ümraniye TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Ümraniye TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Ümraniye TEM'de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Ümraniye TEM otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü önce bariyere ardından başka bir araca çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Ümraniye TEM’de feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kaza, TEM otoyolunda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 COKJ 537 plakalı motosikletiyle yolda seyir halinde olan 21 yaşındaki Cem İlhan isimli vatandaş bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Motosiklet, çarpmanın etkisiyle yolda ilerleyen başka bir araca da çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü akmasını sağlarken, sağlık ekipleri yaralı şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Aykut Zor
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.