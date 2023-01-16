İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ümraniye ve Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Ümraniye ve Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı
Ümraniye ve Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Kadıköy’de uyuşturucu satışı yapan şüphelinin Ümraniye’de uyuşturucu madde yetiştirmek için uyuşturucu serasına dönüştürdüğü eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Aynı tarihte Kağıthane’de de uyuşturucu satışı yapılan metruk bir binaya operasyon düzenledi. Operasyonlarda 4 kişi yakalandı.

Ümraniye ve Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı - Tıkla İzle

Kadıköy'de uyuşturucu satışı yapan Ş.K. isimli şüphelinin, uyuşturucu maddeleri Ümraniye'de Tatlısu Mahallesinde bir evde yetiştirdiği bilgisi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 14 Ocak tarihinde ikamete operasyon düzenlendi. Yine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Kağıthane'de bulunan bir metruk binada uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi edinildi. Metruk binaya aynı tarihte polis tarafından operasyon düzenlendi.

Cem Güney Kılıç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.