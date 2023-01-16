Ümraniye ve Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Kadıköy'de uyuşturucu satışı yapan Ş.K. isimli şüphelinin, uyuşturucu maddeleri Ümraniye'de Tatlısu Mahallesinde bir evde yetiştirdiği bilgisi edinilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 14 Ocak tarihinde ikamete operasyon düzenlendi. Yine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Kağıthane'de bulunan bir metruk binada uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi edinildi. Metruk binaya aynı tarihte polis tarafından operasyon düzenlendi.

Cem Güney Kılıç

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