Ümraniye'de 5 milyon liralık akıllı telefon vurgunu

Olay, Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, akıllı saat, telefon ve akıllı cihazların tamirini yapan bir firmaya gece saatlerinde hırsızlar girdi. Hırsızlar, iş yeri içerisinde buldukları teknolojik aletleri çuvallara koyarak ne kadar teknolojik ürün varsa çaldı. Yaklaşık 5 milyon liralık soygun sonucu hırsızlar, çuval çuval çaldıkları teknolojik ürünleri çalıntı lüks otomobile koyarak olay yerinden kaçtı. Hırsızların, soyguna geldikleri otomobili daha önceden çaldığı ve hırsızlığı bu otomobil ile yaptığı belirlendi. Firma sahibi ise, hırsızların, iş yerinin kepenk sistemine ait uzaktan kumanda sistemini kopyalayarak bu hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirtti. Polis ekipleri, milyonluk soygun yapan hırsızları her yerde arıyor.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir





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