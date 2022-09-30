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Ümraniye'de 5 milyon liralık akıllı telefon vurgunu

Ümraniye'de 5 milyon liralık akıllı telefon vurgunu
Ümraniye'de 5 milyon liralık akıllı telefon vurgunu

Ümraniye’de, Yaypel isimli telefon ve teknolojik ürün tamiri yapan iş yerine gece saatlerinde giren hırsızlar, yaklaşık 5 milyon liralık soygun gerçekleştirdi. Soygun öncesinde lüks otomobil de çalan hırsızlar, daha sonra gözlerine kestirdikleri iş yerine geldi. Piyasa değeri 20 ila 40 bin lira arasında olan yüzlerce telefon, kulaklık ve teknolojik ürün çalan hırsızlar, çuvallara doldurdukları ürünlerle olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de 5 milyon liralık akıllı telefon vurgunu - Tıkla İzle

Olay, Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, akıllı saat, telefon ve akıllı cihazların tamirini yapan bir firmaya gece saatlerinde hırsızlar girdi. Hırsızlar, iş yeri içerisinde buldukları teknolojik aletleri çuvallara koyarak ne kadar teknolojik ürün varsa çaldı. Yaklaşık 5 milyon liralık soygun sonucu hırsızlar, çuval çuval çaldıkları teknolojik ürünleri çalıntı lüks otomobile koyarak olay yerinden kaçtı. Hırsızların, soyguna geldikleri otomobili daha önceden çaldığı ve hırsızlığı bu otomobil ile yaptığı belirlendi. Firma sahibi ise, hırsızların, iş yerinin kepenk sistemine ait uzaktan kumanda sistemini kopyalayarak bu hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirtti. Polis ekipleri, milyonluk soygun yapan hırsızları her yerde arıyor.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

 

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