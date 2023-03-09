Ümraniye'de 55 bin kişi kentsel dönüşümle yeni ve güvenli evine kavuştu

6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından son günlerde özellikle yoğun nüfuslu il ve ilçelerde yürütülen imar ve kentsel dönüşüm çalışmaları gündemden düşmüyor. 2019'da KİPTAŞ'taki genel müdürlük görevinin ardından Ümraniye Belediye Başkanı seçilen İsmet Yıldırım, Ümraniye'de yıllardır devam eden imar ve kentsel dönüşüm sorununa çözüm getirdi. Titiz ve yoğun çalışmalar sonucunda 11 mahalleyi kapsayan iki bölgenin nazım ve uygulama imar planları hem İstanbul Büyükşehir hem de Ümraniye Belediye Meclisleri'nde geçirilerek, yürürlüğe girdi. Başkan Yıldırım bu çalışmaların hızlı, etkili ve katılımcı bir anlayışla ilerlemesi için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nün kurulması talimatını verdi. Hızlı bir şekilde kurulan müdürlük, vatandaşların beklentilerini merkeze alacak çalışmalara başladı. Oluşturulan kentsel dönüşüm ofisinde kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmaya başlandı.

Ümraniye'de 2B çerçevesine giren iki bölgede çalışmalar tamamlandı

Yıllardır imar sorunu yaşanan ve birinci bölge olarak adlandırılan Kazım Karabekir, Topağacı, Dumlupınar, Elmalıkent, Hekimbaşı ve İnkılap Mahalleleri ile ikinci bölge olan Cemil Meriç, Parseller, Ihlamurkuyu, Aşağı Dudullu ve Adem Yavuz Mahallelerinde etap bazlı 1/5000 nazım imar planları ve 1/1000 uygulama imar planlarını İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Ümraniye Belediye Meclisi'nden geçirilerek uygulamaya hazır hale getirildi. Tepeüstü Mahallesi'ndeki imar çalışmalarıyla ilgili süreç de devam ediyor. 1/5000 nazım imar planları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçip askıya çıkarıldı. Sonrasında 1/1000 uygulama imar planlarıyla alakalı çalışmalar da tamamlanacak.

İlk örnek proje Hekimbaşı Mahallesi'nde

Hekimbaşı Mahallesi'nde ise; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle bir kentsel dönüşüm projesi yürütülüyor. Bir süre önce inşa çalışmalarına başlanan rezerv bölge 40 bin metrekareden oluşuyor. 111 adet riskli binanın yıkıldığı bu alanda 619 bağımsız birim yer alacak. Bunlardan 591'i konut, 28'i de dükkân olacak.

Riskli binalar yıkılıyor

Ümraniye'deki toplam bina sayısı 56 bin 19. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu çerçevesinde 3 bin 122 riskli bina tespit edildi. Yıkılması gereken 196 riskli binanın; 105'inin yasal süreci tamamlanırken, yasal sürecin tamamlandığı ve yerleşimin olmadığı 91 binanın da yıkılması bekleniyor.

Kentsel Dönüşüm Ofisi vatandaşların yanında

Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye'nin bazı mahallelerinde yaşanan kentsel dönüşüm sorunlarını çözmek için hizmete açılan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde uzman personel tarafından bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. Kurulan bu ofis sayesinde vatandaşlar, doğrudan bilgilendirilip, ada/parsel bilgisi ile arsalarının imar durum bilgilerini öğreniyor. Vatandaşlar, mevzuata göre yararlanabileceği kentsel dönüşüm uygulamalarını buradan öğrenerek, kendisine en uygun olanı talep ediyor. Öte yandan riskli alan, rezerv yapı alanı, kentsel dönüşüm alanları ile uygulamadaki avantaj ve dezavantajları buradan öğreniyor. Arsalarıyla ilgili bilgilerini alan vatandaşlar, uygulama birliği içinde olacağı diğer parsel malikleri ile ofiste buluşarak ortak kararlar alarak değişime katkıda bulunuyor. Kentsel dönüşümle ilgili her türlü soru ve problemlerin çözümlenebileceği Kentsel Dönüşüm Ofisi; aynı zamanda kamu kurumlarının, iştirak şirketlerinin ve yatırımcı firmaların da vatandaşla buluştuğu odak noktası haline geldi. Konusunda uzman mühendis ve mimarlarla, kentsel dönüşümde taraf olan herkesin uzlaşması noktasında yapılan tüm çalışmalar bu ofiste gerçekleşiyor.

3 bin 122 bina kentsel dönüşüme girdi

Ümraniye'de toplam 3 bin 122 bina kentsel dönüşüme girdi. Bu 3 bin 122 binanın bağımsız birim sayısı da 16 bin 248. 2019'dan itibaren yeni yapı ruhsat alanı da toplamda 2 milyon 324 bin 511 metrekare oldu. Kentsel dönüşüme girip ailelere teslim edilen konut sayısı 13 bin 661. 2019'dan sonra ise, 644 riskli yapı kentsel dönüşüme girdi. Bu binalarda da dönüştürülen konut sayısının 2 bin 814, işyeri sayısının ise 570 olduğu kaydedildi. Ümraniye'de kentsel dönüşüm sayesinde bu zaman kadar yaklaşık 55 bin kişi yeni ve güvenli evlerine kavuştu.

Enes Şamil Gönenç

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