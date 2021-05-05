Ümraniye'de ağır yaralanan motosiklet sürücüsü yerde uzun süre ambulans bekledi

Olay geçtiğimiz günlerde Ihlamurkuyu, Topkapı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi henüz öğrenilemeyen motorlu kurye sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken Renault markalı 34 VM 0362 plakalı ticari kamyonete çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan kurye yere yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler 112'yi arayarak olay yerine ambulans istedi.

Daha sonrasında ambulansın gelmesiyle yerde yatan kurye sedye yardımı ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Cüneyt Sevindik - Mehmet Kurt

