Ümraniye'de anahtarı üzerinde bırakılan araç saniyeler içinde çalındı

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 300 bin TL değerindeki 34 RUL 37 plakalı otomobilini çalışır halde bırakarak, bagajındaki ürünleri evine taşıyan bir vatandaş, saniyeler içerisinde hırsızlık şoku yaşadı.

Evinin önünde çalışır haldeki otomobilin bagajından malzemelerini indiren vatandaşın aracı eve çıktığı sırada sokakta gezinen şüpheli bir şahıs, tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Araç sahibi kaçırılan otomobilinin peşinden koşarak yakalamaya çalışsa da yetişemedi. Hırsızın aracı alarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sahibi araç çalışır haldeyken, bagajdaki malzemelerini evine taşıyor. Aracın çalışır halde olduğunu gören şüpheli şahıs koşarak otomobile yaklaşıyor. Otomobil sahibinin evden bagaja gelmesiyle şüpheli yolda yürüme bahanesiyle oyalanıyor. Otomobil sahibi bagajdan malzemeleri aldığı sırada şüpheli şahıs kaşla göz arasında otomobile binip hızla oradan uzaklaşıyor. Otomobil sahibi ve yanındakiler çalınan aracın peşinden koşuyor.

Abdul Samet Kaya - Aykut Zor - Cüneyt Sevindik

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