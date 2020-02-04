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Ümraniye'de asker eğlencesi yapan magandaların yol kapattığı anlar kamerada

Ümraniye'de asker eğlencesi yapan magandaların yol kapattığı anlar kamerada
Ümraniye'de asker eğlencesi yapan magandaların yol kapattığı anlar kamerada

Ümraniye’de bir grup şahıs, asker uğurlaması yapmak için trafiğin aktığı yolu araçlarıyla kapattı. Yol ortasında yüksek sesle müzik dinleyip dans eden şahıslar, yolun açılmasını bekleyen otobüs ve otomobillere aldırmadı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’de asker eğlencesi yapan magandaların yol kapattığı anlar kamerada - Tıkla İzle

Ümraniye'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, asker uğurlaması içi bir araya gelen grup, araçlarıyla yolu kapattı. Trafiğin akışını engelleyen grup, yüksek sesle müzikler dinledi, yol ortasında dans etti.

Yolda otobüs ve otomobilleriyle bekleyen çok sayıda sürücü, yolun açılması için kornaya bastı. Yolu kapatan grup, kendilerini bekleyen vatandaşlara aldırmadan eğlenmeye devam etti. Yolu kapatan grubun bir süre sonra yolu devam etmesiyle yol tekrar açıldı ve araçlar ilerlemeye başladı.

Asker eğlencesi yapmak isteyen grubun yolu kapattığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde bir grup, yolu arabalarla kapatıp trafiğin akışını engelliyor. Şahıslar eğlence yaparken diğer sürücüler de yolun açılması için kornalara basıyor.

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