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Ümraniye'de bir işçi toprak altında kaldı

Ümraniye'de bir işçi toprak altında kaldı
Ümraniye'de bir işçi toprak altında kaldı

Ümraniye'de kanalizasyon çalışmasında toprak kayması sonucu altında kalan işçiyi kurtarma çalışması havadan görüntülendi. Yaralı olarak çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

Alemdağ Caddesi, Baran Sokak'ta bir sitenin bahçesinde 13. 30 sıralarında meydana geldi. Afgan uyruklu 20 yaşındaki Naci Vulla Muhammed kanalizasyon çalışması esnasında üzerine toprağın kayması sonucu altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkartılarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri Naci Vulla Muhammed'i hastaneye kaldırıldı. Toprak altında kalan işçiyi itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması ise havadan görüntülendi.

İşçinin arkadaşı, "Site bahçesinde kanalizasyon çalışması yapıyorduk. Bir anda toprak kaydı. Naci altında kaldı. polise, sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.

Aykut Zor- Metin Başar
 

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