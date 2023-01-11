Ümraniye'de bir kız öğrenciler tarafından darp edildi

Ümraniye'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, ortaokul 7. sınıf öğrencisi Hayat Nisa Başça eğitim gördüğü okuldan çıktığı sırada bir grup öğrenci tarafından darp edildi. İddiaya göre, Ümraniye Zübeyde Hanım İlköğretim Okulunda eğitim gören 7. sınıf öğrencisi Hayat Nisa Başça yaklaşık 20 kişilik bir grup öğrenci tarafından darp edildi. Darp edilen öğrenci okul çevresindeki bir mağazaya sığınarak kurtuldu. Kafasından ve vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan Nisa Başça ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından 'beyin kanaması riski olabilir' denilmesi üzerine küçük çocuk hastanede müşahede altına alındı. Hastanede yatan çocuğun ailesi darp raporu alarak saldırgan çocuklardan şikayetçi olacaklarını bildirdi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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