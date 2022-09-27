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Ümraniye'de camiden para hırsızlığı kamerada

Ümraniye'de camiden para hırsızlığı kamerada
Ümraniye'de camiden para hırsızlığı kamerada

Ümraniye’de hırsız camide toplanan yardım paralarını çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ümraniye’de camiden para hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay, Ümraniye'de Namık Kemal Mahallesi Dörtyol Camii'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi namaz kılma bahanesiyle girdiği camide cemaatten toplanan yardım parasını masa üzerindeki kumbaradan çaldı. Hırsızlık olayını fark eden cami yetkilileri polise şikayette bulundu. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aykut Zor - Yasin Uğur

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