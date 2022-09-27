Ümraniye'de camiden para hırsızlığı kamerada

Olay, Ümraniye'de Namık Kemal Mahallesi Dörtyol Camii'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi namaz kılma bahanesiyle girdiği camide cemaatten toplanan yardım parasını masa üzerindeki kumbaradan çaldı. Hırsızlık olayını fark eden cami yetkilileri polise şikayette bulundu. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aykut Zor - Yasin Uğur

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