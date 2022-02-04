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Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 20 hükümlü hastaneye sevk edildi

Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 20 hükümlü hastaneye sevk edildi
Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 20 hükümlü hastaneye sevk edildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangında 20 hükümlünün etkilenerek hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Ümraniye’de cezaevinde çıkan yangında 20 hükümlü hastaneye sevk edildi - Tıkla İzle

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “04.02.2022 günü saat 17.20 civarında Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine derhal gerekli güvenlik önlemleri alınarak yangına müdahale edilmiştir. Yangından etkilenen 20 adli hükümlü sağlık kurumlarına sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer hükümlüler de muhtemel tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarıldı." denildi.

Gamze Erdemir
 

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