Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 20 hükümlü hastaneye sevk edildi

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “04.02.2022 günü saat 17.20 civarında Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine derhal gerekli güvenlik önlemleri alınarak yangına müdahale edilmiştir. Yangından etkilenen 20 adli hükümlü sağlık kurumlarına sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer hükümlüler de muhtemel tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarıldı." denildi.

Gamze Erdemir

