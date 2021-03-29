Ümraniye'de çöken istinat duvarı havadan görüntülendi

Olay, Ümraniye'de Armağan Evler Mahallesi Narlı Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narlı Sokak'ta bulunan 15 katlı bir binaya ait istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Çökmenin etkisiyle istinat duvarının kenarında bulunan 4 araç, site bahçesine doğru yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yuvarlanan araçlara müdahale etti. Sağlık ekipleri hazır bekletilirken, bazı vatandaşlar ise araçlarının yuvarlanmaması için araçlarını iplerle bağladı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan olay sonrası bölgeye sevk edilen ekiplerin araçları kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Abdul Samet Kaya



